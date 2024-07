Medici pubblici nelle strutture private, la Consulta boccia la legge della Regione Liguria

Genova. La Corte costituzionale ha bocciato la legge della Regione Liguria che consente alle strutture private accreditate di avvalersi dell’operato dei medici dipendenti del servizio sanitario regionale che abbiano optato per il regime di intramoenia. La norma, varata alla fine del 2023 con un emendamento alla legge di bilancio, era stata impugnata dal Governo, ma la giunta Toti aveva deciso di non ritirarla ritenendola uno strumento utile per affrontare l’emergenza delle liste d’attesa.

Con una sentenza depositata oggi la Consulta ha affermato che la previsione della legge “si pone in contrasto con un principio fondamentale in materia di tutela della salute, vincolante per tutte le Regioni, che vieta ai medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il servizio sanitario nazionale e ai quali è dunque consentito svolgere attività libero professionale solo intramoenia, di svolgere l’attività libero professionale presso strutture sanitarie private accreditate“.

Anche quando, infatti, è stata transitoriamente introdotta, in considerazione della carenza degli spazi disponibili, la possibilità di un’attività libero professionale intramuraria “allargata” e si è consentito al direttore generale di assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi, includendovi anche gli studi professionali privati, è stata sempre ribadita l’espressa esclusione delle strutture sanitarie private accreditate. Con questo divieto, stabilito dall’articolo 1, comma 4, della legge 120 del 2007 e ripetutamente affermato dal legislatore statale negli anni, il legislatore, nota la Corte, “ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico“, evitando che “potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture” accreditate, con il “pericolo di incrinamento della funzione ausiliaria” della rete sanitaria pubblica, che queste ultime svolgono.

“Toti recordman di leggi rispedite al mittente- L’avevamo detto in tutte le sedi che questa scelta era sbagliata, ma siamo stati accusati di remare contro e di non fare gli interessi dei cittadini – commenta il capogruppo del M5s Fabio Tosi -. A chi ha creduto che Toti avesse la bacchetta magica per risolvere i problemi creati da Toti stesso, ora si rende finalmente conto del castello di carte su cui si è retto il sistema dell’ex presidente di Regione: promettere ma non poter mantenere sapendo di non poterlo fare, persino su temi vitali come la sanità”. Una sentenza “che si aggiunge – conclude – alle tantissime norme impugnate, talmente tante da averci persino fatto perdere il conto!”.

“Prendendo atto del pronunciamento”, la Regione Liguria in una nota stampa “evidenzia come la norma sia nata da una necessità acuita dopo il periodo Covid per l’abbattimento delle liste d’attesa: tale iniziativa si è mossa dalla necessità di un contesto particolare e temporaneo. Giova evidenziare anche che le censure di incostituzionalità rivolte al comma 2 dello stesso articolo 47 della legge della Regione Liguria numero 20 del 2023 non sono state ritenute tali dalla stessa Corte. In altre parole il comma 2 è in linea con la normativa Alpi (attività libero professionale intramuraria). In questo senso Regione Liguria è stata anticipatoria di quanto adottato dal recente decreto 73 del 7 giugno 2024 sulle liste d’attesa convertito in legge il 24 luglio scorso che auspica l’acquisizione di prestazioni in regime libero professionale intramoenia orientata all’abbattimento delle stesse liste“.