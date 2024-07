Maxi controlli della polizia nel Levante, 130 persone controllate e 15 grammi di hashish sequestrati

Genova. Controllate oltre 130 persone, quattro locali al setaccio, sequestrati alcuni grammi di stupefacenti. È il bilancio dei controlli straordinari della polizia effettuati ieri sera fino alla tarda notte nelle zone di corso Italia, Quarto e Quinto, dove si concentra la movida estiva.

A operare gli agenti del commissariato di Foce-Sturla e del reparto prevenzione crimine Liguria. Prezioso l’ausilio delle unità cinofile antidroga.

In particolare in un bar del lungomare di Quinto sono stati rinvenuti, nei pressi dell’esercizio, circa 5 grammi di hashish, mentre in un bar della zona di Quarto un 20enne è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish e per lui è scattata la sanzione amministrativa. Stessa sorte per un 22enne trovato, nei giardini di Quinto, in possesso di circa 1,5 grammi della medesima sostanza.

I servizi sono stati disposti dal questore e sono finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e delle condotte delle aggregazioni giovanili violente.