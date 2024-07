Maxi controlli ad “alto impatto” in centro storico: 400 persone identificate, arresti e denunce

Genova. Operazione ad alto impatto ieri pomeriggio, mercoledì 24 luglio, da parte delle forte dell’ordine in centro storico e nella zona della della Stazione Principe. All’operazione hanno partecipato polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, esercito e Asl3, coordinati dal dirigente del commissariato centro Giampaolo Bove

La polizia di Stato ha denunciato due cittadini stranieri in concorso tra loro per insolvenza fraudolenta e uno anche per resistenza a pubblico Ufficiale. I due, in un locale di via Sottoripa, non hanno pagato il conto e il proprietario ha richiesto l’intervento. Uno di loro, portato in questura per l’identificazione, ha aggredito e spintonato i poliziotti.

I carabinieri hanno arrestato per resistenza un 36enne senza fissa dimora che, per evitare il controllo, ha colpito con calci e pugni i militari. Tre di loro hanno riportato lievi lesioni. Sempre i militari dell’Arma hanno denunciato tre persone non in regola con le normative sull’immigrazione e altre due per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, sequestrando un coltello in acciaio e un taglierino.

Complessivamente, cinque persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente.

In via San Bernardo la polizia locale ha arrestato per spaccio un uomo trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di oltre 100 grammi. Altri 100 grammi circa di sostanza stupefacente sono stati trovati dai carabinieri negli spazi comuni di un condominio di Vico del Fregoso (84 grammi di hashish e 41 grammi di cocaina).

Dei 243 stranieri identificati, una decina sono stati accompagnati in Questura per notifiche di atti e posti a disposizione della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione.

Nove gli esercizi commerciali controllati, di cui 4 chiusi con provvedimenti amministrativi e in 1 trovato un lavoratore irregolare. In particolare, i militari dell’Arma hanno sospeso la licenza ad una rosticceria di via Gramsci e ad un bar di via del Campo per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; gli operatori della Polizia di Stato, coadiuvati da quelli della Polizia Locale, Guardia di Finanza e della A.S.L. 3 – Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, invece, hanno chiuso per carenze igienico sanitarie un fruttivendolo di via Canneto il Curto ed un minimarket di Piazza Ferretto.

I vari controlli hanno portato a elevare 10 sanzioni per un ammontare complessivo di 43 mila euro per irregolarità fiscali, igieniche e di sicurezza sul lavoro.

In tutto sono stati 172 gli operatori delle forze di polizia o altri enti che hanno partecipato all’operazione, 394 le persone controllate,