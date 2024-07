La Spezia. Uno dei momenti più belli e attesi di un matrimonio è senza dubbio il momento del rinfresco prima e del pranzo dopo, quando, attorno alle belle tavolate, la convivialità trasforma la giornata in un evento indimenticabile. Ecco, questo è quello che si aspettava una giovane coppia ligure, che dopo il fatidico sì, ha raggiunto, con tutti gli invitati, il ristorante che aveva prenotato per la festa, trovando però una amara sorpresa: era chiuso.

Il fattaccio è successo nei giorni scorsi in Liguria, esattamente in provincia di La Spezia, ed è stato raccontato da La Nazione: dopo la cerimonia svoltasi in municipio, tutta la comitiva si è diretta verso un noto ristorante della zona dotato di una magnifica vista sul mare, per festeggiare degnamente il matrimonio. La giornata era stata prenotata da tempo, così come la torta nuziale. Arrivati sul posto l’atroce e incredibile scoperta: porte chiuse, luci spente e dalle finestre il desolante panorama di tavole non apparecchiate e nessuna persona al lavoro.

La festa diventa quindi dramma, scattano le telefonate: si scopre che anche la torta nuziale è stata dimenticata dal ristoratore distratto, con la pasticceria designata totalmente all’oscuro di un ordine mai arrivato. E’ il panico. Ma la coppia e la tenace comitiva non si danno per vinti, e parte la caccia al ristorante aperto e con una ventina di posti liberi. La fortuna nella sfortuna ha voluto quindi dare una mano agli sposini, mettendo sulla loro strada il ristorante “Cadamà di Cadimare”, che in pochi minuti è riuscito ad organizzare una accoglienza e un pranzo degni di un matrimonio. Gli invitati poi si sono dati da fare per rimediare anche una torta, trovando la disponibilità di una pasticceria spezzina che ha messo insieme un assortimento di dessert per tutti gli invitati. E la festa è potuta davvero iniziare. Sicuramente indimenticabile.