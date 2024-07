Genova. A poco più di un mese dall’entrata di vigore del decreto che da gambe alla normativa europea su quelle che sono considerate materie critiche, Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ha pubblicato la mappa completa su tutti i siti minerari presenti nel nostro paese dando di fatto il via al nuovo piano minerario nazionale.

La mappa contiene oltre 3 mila siti in tutto il paese, di cui diversi anche nella nostra regione: la Liguria, infatti, è attenzionata per i giacimenti di rame, sui rilievi appenninici tra Genova e La Spezia, la grafite in provincia di Savona (tra Osiglia e Caragna) e ovviamente per il rutilio, da cui si ricava il titanio, del Beigua.

“L’estrazione di minerali metalliferi, che rappresentano la maggior parte dei materiali critici, ha interessato circa 900 siti ed è attualmente inesistente – scrive Ispra – In Italia non vengono, per ora, estratti Critical Raw Materials metallici e per la loro fornitura il nostro paese è totalmente dipendente dai mercati esteri. Alla luce delle nuove tecniche di esplorazione e dell’andamento dei prezzi di mercato, molti dei depositi conosciuti andrebbero rivalutati”.

“Depositi di rame, minerale essenziale per tutte le moderne tecnologie, sono già noti nelle colline metallifere, nell’Appennino ligure-emiliano, nelle Alpi occidentali, Trentino, Carnia ed in Sardegna – continua il report sulle materie critiche – In diversi siti è stato estratto manganese soprattutto in Liguria e Toscana. Il tungsteno è documentato soprattutto in Calabria, nel cosentino e nel reggino, nella Sardegna orientale e settentrionale e nelle alpi centro-orientali, spesso associato a piombo-zinco. il cobalto è documentato in Sardegna e Piemonte, dove il deposito di Punta Corna è ritenuto di strategica importanza europea, la magnesite in Toscana e i sali magnesiaci nelle Prealpi venete.”

Nella mappa di Ispra compaiono anche quelle che sono considerate risorse minerarie marine, e pure in questo caso la Liguria ha il suo “ruolo” con presenza di magnetite (leggi ferro) a largo di Voltri, Cornigliano, Chiavari. Presente anche rutilio (leggi titanio) a largo di Capo Mele e Lerici, mentre a largo di Sori ci sarebbero la presenza di zircone, utile per la produzione di materiali refrattari.

Discorso a parte viene fatto per il titanio del Beigua, localizzato nella provincia di Savona: come è noto, secondo diversi rilievi, il giacimento potrebbe essere molto esteso ma la sua possibile estrazione, contestata aspramente da comitati, associazioni ambientaliste e cittadini, potrebbe essere tutt’altro che economica, oltre che dall’impatto ambientale devastante per l’habitat di quei luoghi “sacri” da sempre alle popolazioni liguri: “L’accertato giacimento di titanio nel savonese è questione ben nota- scrive Ispra – così come le problematiche ambientali che ne precludono l’estrazione a cielo aperto“.

Ispra dedica anche un capitolo alla questione dei rifiuti estrattivi, che potrebbero in parte compensare la carenza di materie critiche: “A livello mondiale sta crescendo l’interesse della coltivazione degli scarti minerari come fonte di materie prime. In Italia le pregresse attività minerarie hanno lasciato un’eredità di circa 150 milioni di mc di scarti di lavorazione (rifiuti estrattivi), che si trovano in strutture di deposito spesso fatiscenti e che rappresentano un serio problema ambientale, con inquinamento diffuso delle acque superficiali/sotterranee e dei suoli da metalli pesanti, cioè gli stessi che potrebbero essere recuperati. È necessario un cambio di paradigma: da rifiuti inquinanti da bonificare, a potenziale risorsa da recuperare – conclude Ispra – Il regolamento EU riapre, sia pur con grande ritardo rispetto alle grandi economie minerarie mondiali, il tema dell’estrazione mineraria e delle problematiche sociali ed ambientali. Nell’ottica del rilancio della politica mineraria nazionale, occorre puntare su formazione e ricerca di base nel settore minerario, coinvolgendo oltre agli enti di ricerca, la comunità scientifica, le università e le scuole professionali”