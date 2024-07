Mare mosso nel Tigullio, tre persone finiscono all’ospedale: una donna in codice rosso

Lavagna. Tre persone sono finite all’ospedale questo pomeriggio nel Tigullio a causa del mare mosso che ha messo in difficoltà i bagnanti e costretto i soccorritori a intervenire più volte.

A Cavi di Lavagna due donne si sono trovate in difficoltà tra le onde, dove rischiavano di annegare. Riportate a riva, sono state soccorse dalla Croce Verde di Lavagna e per una di loro è stata attivata anche l’automedica.

Alla fine la più grave è stata traspoatata in codice rosso all’ospedale di Lavagna. Allertata anche la capitaneria di Santa Margherita Ligure.

A Moneglia, invece, i soccorsi sono stati mobilitati per un ragazzino che si è ferito sempre a causa del mare mosso. Soccorso dall’auto infermierizzata e dalla Croce Azzurra di Moneglia, è stato portato all’ospedale Gaslini di Genova in codice giallo per accertamenti.