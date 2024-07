Furto con strappo a Marassi, anziana derubata dalla collana mentre torna a casa

Genova. Ancora un furto con strappo per le strade cittadine, questa volta a Marassi. Vittima una donna di 88 anni che lunedì sera stava rientrando a casa e si è sentita strappare la collana dal collo.

È successo in via Piantelli intorno alle 19. La pensionata stava camminando quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che ha afferrato la collanina d’oro che portava al collo e ha tirato, strappandola via. Poi è scappato di corsa.

L’anziana è riuscita fortunatamente a non perdere l’equilibrio e ha subito chiesto aiuto. In via Piantelli è quindi arrivata una volante, e i poliziotti hanno avviato le ricerche riuscendo a trovare il ciondolo appeso alla collana poco distante. Nessuna traccia invece del ladro.