Calcio, prefetto rinnova i divieti per alcol e petardi in zona stadio: la mappa

Genova. Con ordinanza prefettizia, anche per la prossima stagione calcistica 2024/2025, durante tutte le partite di campionato e coppa disputate da Genoa e Sampdoria presso lo stadio Luigi Ferraris, sarà vietato vendere alcolici sopra una certa graduazione e petardi di ogni genere in tutta la parte di città limitrofa all’impianto sportivo.

La disposizione non è una novità, visto che oramai si rinnova da diversi anni a seguito delle normative statali per la sicurezza negli stadi italiani. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’alcool, a partire dalle tre ore precedenti il fischio di inizio, saranno vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 7.7 gradi alcolemici in ogni punto vendita fisso o ambulante, compresi i circoli e i club. Unica eccezione la ristorazione prevista in Tribuna d’Onore all’interno dello stadio. Il divieto termina un’ora dopo la conclusione dell’evento sportivo.

Dove? L’area dei divieti è quella rappresentata in questa mappa, e segue i confini oramai consueti: da Staglieno a Brignole, con Borgo Incrociati, via Canevari come limite da una parte e corso Sardegna e praticamente tutto Marassi dall’altra.

Nella stessa area, saranno anche vietati i petardi o qualsiasi artificio pirotecnico contenente miscela esplodente e detonante. Gli orari però variano: in questo caso il divieto scatta sei ore prima del fischio di inizio e termina tre ore dopo il termine del match