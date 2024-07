Malore a bordo di una nave e velisti alla deriva: doppio intervento della Guardia Costiera

Genova. Giornata movimentata per la Guardia Costiera genovese impegnata oggi in due interventi per mettere in salvo persone presenti su imbarcazioni. Gli interventi sono stat condotti in sinergia con i vigili del fuoco di Genova e il personale dedicato all’elisoccorso.

Il primo episodio si è verificato questa mattina quando dalla navae Mega Express Five è arrivata la richiesta di aiuto per un passeggero di 21 anni colto da improvviso malore. L’imbarcazione si trovava a 40 miglia dalla costa, per cui il recupero è stato effettuato grazie all’elicottero Drago insieme alla motovedetta Guardia Costiera SAR 865 di Cp la Spezia. Il giovane è stato poi portato in condizioni stabili al San Martino di Genova.

Nel primo pomeriggio la Sala Operativa della Guardia Costiera di Genova ha poi coordinato un intervento per recuperare due velisti caduti in mare da un imbarcazione a vela di circa 6 metri, semi affondata a circa 1 miglio dall’imboccatura di ponente del porto di Genova. I velisti sono stati prima issati a bordo della Pilotina della Corporazione dei Piloti del Porto di Genova, intervenuta in primis, e poi trasportati a bordo della motovedetta Guardia Costiera CP 830 da dove poi sono stati sbarcati in area Porto Antico in buone condizioni. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il natante che rappresentava un potenziale rischio per la sicurezza della navigazione.