Lungomare Canepa, al via la fase 3 dei cantieri: fino a settembre restringimenti di carreggiata

Genova. Terminata la demolizione della pista ciclabile lato mare, proseguono i lavori per la costruzione del parco lineare di Lungomare Canepa, che prevedono uno spostamento a sud dell’asse viario per fare spazio alla nuova area destinata al verde pubblico. Per questo motivo già dai prossimi giorni il cantiere si sposterà per rifinire le corsie direzione levante che saranno ultimate in due step, con relative modifiche alla circolazione.

Nella prima parte di questa nuova fase dei cantieri, sarà aperta la nuova corsia direzione levante realizzata dove fino a poche settimane fa c’era la pista ciclabile. Al contempo però sarà interdetta al traffico la corsia sempre direzione levante immediatamente più a monte. Una fila di new jersey delimiterà queste corsie con quelle centrali aperte in direzione levante. Nella seconda parte, invece, le corsie centrali saranno chiuse al transito per consentire le lavorazioni di spostamento dell’asse centrale della carreggiata. Per questo motivo, sempre per la direzione di levante, saranno operative solo due corsie.

I lavori partiranno nella notte tra venerdì 5 luglio e sabato 6, e sono previsti fino alla fine di agosto, quando il cantiere potrà iniziare la fase successiva che interessa le corsi in direzione di ponente.

La prima parte della nuova fase del cantiere

La seconda parte della nuova fase del cantiere

Il progetto

Il Cmci si è aggiudicato la gara con un ribasso pari al 19,23% per un importo finale di poco più di 10 milioni di euro. Il parco prevede uno sviluppo di aree verdi al fianco della grande arteria viaria, in continuità con il futuro parco della Lanterna. L’asse stradale sarà spostato a Sud, con uno spazio per progettare una lunga barriera fonoassorbente di ultima generazione. Le progettazione di quest’ultima, però, sarà oggetto di separato procedimento.

Cittadini e residenti, guidati dal Comitato Lungomare Canepa, avevano chiesto chiarezza riguardo il trasferimento dei 25 milioni (sui 40 previsti) ‘deviati’ dal progetto della copertura della ‘Gronda a Mare’ in favore del rifacimento di piazzale Kennedy.

“Sul quartiere abbiamo 140 milioni di investimenti ai quali si aggiungono 40 milioni per il parco della Lanterna. Se andiamo a fare la contabilità è tutta a favore di Sampierdarena – aveva risposto il vicesindaco Pietro Piciocchi – è chiaro che possono esserci travasi da un progetto all’altro a seconda delle scadenze imposte dal governo″.

Secondo il decreto che nel 2022 ha dato il via ai piani urbani integrati, per il parco di lungomare Canepa il termine per l’avanzamento delle opere al 30% è previsto il 30 settembre 2024. Il 30 giugno 2026 è il termine finale di ultimazione dei lavori.