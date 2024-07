Genova. Tutto pronto a Ponte Parodi per l’inaugurazione del Summer Park, versione estiva dell’ormai celebre luna park cittadino.

Il taglio del nastro è previsto per mercoledì 10 luglio, con apertura cancelli alle 19 e inaugurazione alle 20. Per l’ora successiva, e dunque sino alle 21, le giostre saranno gratuite per tutti: 80 in totale le attrazioni a disposizione, comprese le nuove giostre acquatiche.

All’inaugurazione parteciperanno Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzativo del Summer Park, il vicesindaco Pietro Piciocchi, vicesindaco, e Paola Bordilli, assessora al Commercio e Tradizioni, che proprio martedì pomeriggio ha effettuato un ultimo sopralluogo a Ponte Parodi: “Felice di aver lavorato per assicurare e riprendere questa tradizione dell’estate genovese”, è stato il suo commento.

Luna Park a Ponte Parodi, gli orari estivi

Il Summer Park, novità di questa estate 2024, resterà a Ponte Parodi sino al 18 agosto con orari di apertura 20-mezzanotte nei feriali e 18.30-mezzanotte nei giorni festivi. L’accesso è unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

“Abbiamo lavorato a lungo con il Comune di Genova per poter offrire una versione estiva del tanto amato Winter Park – ha detto Riccardo Claudi – e siamo entusiasti di poter inaugurare questa nuova edizione, sempre a Ponte Parodi. È una grande novità per l’offerta estiva della città e ci impegneremo fin da subito per far sì che abbia lo stesso riscontro di quella invernale che, nell’ultima edizione, ha registrato ben 280mila presenze”.