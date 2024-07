L’opposizione riparte dalla sanità: “Avviato il percorso per costruire l’alternativa al fallimento del centrodestra”

Genova. Si è attivato ieri il tavolo tematico tra forze consiliari, forze politiche e civiche “dell’opposizione al governo regionale, un confronto e un approfondimento che ha avuto come tema centrale la sanità, cioè la materia su cui è più evidente e chiaro il fallimento del centrodestra”.

Questo è quello che si legge in una nota stampa congiunta diffusa in queste ore e che vede la sottoscrizione di tutte le formazioni politiche oggi all’opposizione in Regione Liguria: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza VerdiSinistra, Azione, Linea Condivisa e Lista Sansa.

L’incontro ha voluto approfondire “i temi centrali della sanità pubblica ligure, dal fallimento di Alisa e della programmazione regionale, dalle liste d’attesa in crescita, alle migliaia di persone che sono state costrette a rinunciare alle cure, dalle carenze di personale alle difficoltà degli operatori, passando per l’impoverimento della sanità territoriale, oltre che alla mancata capacità di gestire il Pnrr”.

“Su questo tema si è condivisa la volontà di coinvolgere i territori, con un dialogo aperto con istituzioni, enti locali, forze politiche, associazioni, sindacati e comitati – si legge nella nota stampa – Le forze consiliari, politiche e civiche dell’opposizione al governo regionale hanno convenuto di avviare un percorso immediato e collegiale di carattere tematico e politico in merito alle emergenze di questa regione e alla necessità di discutere e lavorare sui temi, nell’ottica della costruzione di una proposta alternativa di governo urgente e necessaria”.