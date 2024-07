Genova. Non si riparte da zero, ma sarà comunque necessario aspettare il nuovo progetto e relativo via libera, con i tempi conseguenti collegati, per iniziare a vedere il Museo della Città prendere forma nella Loggia dei Banchi.

Soltanto nei giorni scorsi infatti è stato risolto il contratto con il consorzio di imprese cui erano stati affidati i lavori ormai nel 2021, e non è chiaro se il Comune abbia già sottomano il progetto aggiornato e approvato, e soprattutto i tempi della nuova gara d’appalto.

La “città medievale” venuta alla luce nella Loggia dei Banchi

I motivi alla base del ritardo sono noti. I lavori per realizzare lo spazio museale all’interno dell’edificio cinquecentesco, iniziati tre anni fa, avevano portato alla luce uno straordinario spaccato della stratificazione della città attraverso i secoli: con la rimozione della pavimentazione era emersa dal sottosuolo una parte della città medievale appartenuta a varie famiglie, tra cui in origine gli Usodimare, e con essa preziosissime testimonianze della Genova che fu, con tracce di un’antica bottega di orefice, una grande cisterna in mattoni, locali commerciali, fondi, cantine. Persino la cloaca che portava le acque reflue verso il rio Sant’Anna, già nel Medioevo interrato sotto le vie di Soziglia, e numerosi frammenti risalenti all’epoca romana.

Un patrimonio storico e culturale inestimabile e una testimonianza preziosissima, che avevano inevitabilmente congelato il cantiere per consentire alla soprintendenza di effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti necessari a tutelare il sito archeologico. Ministero della Cultura, Comune di Genova, Regione Liguria e Fondazione Compagnia di San Paolo (sostenitrice e in gran parte finanziatrice del progetto) avevano istituti un tavolo tecnico per ripensare interamente il progetto originario: obiettivo valorizzare il sito e i reperti, il cui restauro è stato completato nel 2023.

Il compito di elaborare un nuovo progetto è stato affidato a un pool di studi di architettura guidato da Migliore+Servetto in partnership con Go-Up, incaricati di metterlo a punto tenendo conto del parere e dei vincoli imposti dalla soprintendenza. E il compito si è rivelato più arduo del previsto, perché i tecnici hanno chiesto l’eliminazione dello scalone centrale e del piano sopraelevato (focus della progettazione) considerando “opportuno e necessario che il nuovo layout preservi il carattere di monumentalità dell’edificio garantendo unitamente la piena lettura della volumetria cinquecentesca e un’ottimale valorizzazione degli scavi”.

Risolto il contratto con il consorzio è incognita tempi

Archiviata l’idea di realizzare un piano rialzato, l’ipotesi di adeguamento prevedeva che una piccola parte della superficie della Loggia dei Banchi venisse coperta con materiale trasparente per consentire di creare un camminamento. Gli spazi da riservare al museo, di conseguenza, si sono ridotti notevolmente, e si è reso necessario ripensare interamente il progetto, più che integrarlo sulla base delle linee guida della Soprintendenza. E così nei giorni scorsi il Comune ha risolto il contratto con l’RTI formata da Coop. Archeologia Soc. Coop. e Consorzio Integra Soc. Coop, il consorzio di imprese cui erano stati affidati i lavori nel 2021.

Saldato quanto dovuto al consorzio per i lavori svolti, è rimasto circa un milione di euro (il costo totale stimato è di poco più di 2, di cui 1,6 sono finanziati da Compagnia di San Paolo), soldi che verranno nuovamente iscritti a Bilancio 2025 per il finanziamento del nuovo progetto inerente la progettazione e la realizzazione del Museo della Città di Genova.

I piani del Comune non sono dunque cambiati, ma inevitabilmente variano i tempi. Lo aveva confermato lo stesso sindaco Marco Bucci a gennaio 2024, quando la Loggia e il cantiere erano tornati al Comune: “Ovviamente il progetto deve essere tutto rifatto, ma appena avremo indicazioni sul progetto terminato inizieranno i lavori, che non saranno lunghissimi perché non possiamo fare tante variazioni”.

A giugno 2023 il sindaco aveva indicato 12-15 mesi di lavori, quindi è ancora possibile che l’apertura al pubblico del Museo, inizialmente prevista per il 2024, avvenga comunque entro la fine del 2025. Il tempo però continua a scorrere, e anche alla luce della necessità di ripensare interamente il progetto e poi di affidare i lavori è probabile che la data fornita da Bucci slitti ulteriormente. Nel frattempo sono stare rimosse le transenne esterne a protezione del cantiere, e resta possibile osservare da vicino i reperti con apposite visite guidate.