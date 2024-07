Live in Genova Festival, oltre 20mila ai concerti al Porto Antico: il 35% arrivati da fuori città

Genova. Sono oltre 20 mila gli spettatori, di cui 35% da fuori Genova, che hanno partecipato ai concerti del Live in Genova Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ha animato il Porto Antico di Genova da venerdì 28 giugno a venerdì 19 luglio 2024 e che ogni anno porta il meglio del panorama musicale nazionale nel capoluogo ligure.

Il festival si è aperto venerdì 28 e sabato 29 giugno con il doppio concerto di Biagio Antonacci, due serate con posti a sedere entrambe sold out che hanno scaldato i motori di una rassegna ricca di musica e divertimento. Tra gli appuntamenti di maggiore successo dell’edizione 2024 ci sono i due concerti sold out degli Ex-Otago, che appositamente per la data genovese di venerdì 12 luglio hanno proposto ai concittadini l’emozionante live “Tu non tradirti mai”, e di Annalisa, che mercoledì 17 luglio ha fatto ballare migliaia di appassionati all’Arena del Mare, tra tormentoni e hit da cantare a squarciagola.

A riunire migliaia di liguri e non solo nel suggestivo palcoscenico sul mare del Porto Antico di Genova sono stati anche l’elegante live di Mahmood, in scena sabato 13 luglio, la potenza dei Subsonica di giovedì 18 luglio e, venerdì 19 luglio, il raffinato concerto di Ermal Meta, che ha chiuso l’edizione 2024 del Live in Genova.

Un festival che, proprio quest’anno, ha festeggiato i vent’anni dalla fondazione “Dal 2004 a oggi il nostro obiettivo è quello di portare a Genova il meglio della musica italiana e internazionale – spiegano Nicolò Sasso e Paola Donati, project manager di Duemilagrandieventi, principale azienda di produzione e organizzazione di eventi della Liguria e una delle più importanti del nord Italia – Grazie alla qualità e varietà dei nomi proposti, dai protagonisti di spicco del panorama nazionale ai talenti più amati del momento anche dalle nuove generazioni, abbiamo coinvolto un pubblico vario ed eterogeneo, che ha risposto con entusiasmo e partecipazione. Con oltre 20mila partecipanti, di cui uno su tre da fuori città, possiamo dire che anche quest’anno il Live in Genova si conferma uno dei Festival di riferimento per la musica dal vivo in Liguria e in Italia“.