Live in Genova Festival, dopo il sold out di Biagio Antonacci in arrivo Ex Otago e Annalisa

Genova. Dopo il doppio sold out di Biagio Antonacci, che ha aperto la ventesima edizione del Live in Genova Festival venerdì 28 e sabato 29 giugno al Porto Antico di Genova, proseguono i concerti della rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni anno porta il meglio del panorama musicale nazionale nel capoluogo ligure. Il Live in Genova Festival quest’anno è supportato da Pulsee Luce e Gas.

I prossimi appuntamenti in programma, sempre all’Arena del Mare alle 21.30, sono i concerti degli Ex-Otago venerdì 12 luglio, di Mahmood sabato 13 luglio, di Annalisa mercoledì 17 luglio, dei Subsonica giovedì 18 luglio e di Ermal Meta venerdì 19 luglio. I biglietti dei concerti sono in vendita su www.ticketone.it, www.happyticket.it e alle casse le sere del concerto.

A organizzare il Festival è Duemilagrandieventi, principale azienda di produzione e organizzazione di eventi della Liguria e una delle più importanti del nord Italia. «Dal 2004 il Festival ha come obiettivo quello di portare a Genova il meglio della musica italiana e internazionale – spiegano Nicolò Sasso e Paola Donati, project manager di Duemilagrandieventi – Il programma di quest’anno unisce nomi di grande spicco del panorama nazionale come Biagio Antonacci, Subsonica ed Ermal Meta ai talenti più amati del momento anche dalle nuove generazioni, che con le loro canzoni dominano le classifiche italiane e non solo, come Mahmood e Annalisa. Una grande attesa anche per il ritorno sul palco degli Ex-Otago, che hanno creato un concerto ad hoc per Genova, la loro città natale. Non mancheranno altre sorprese e tanti altri giovani artisti ad aprire ogni sera i concerti. Il Live in Genova si conferma anche quest’anno uno dei Festival di riferimento per la musica dal vivo in Liguria e in Italia».