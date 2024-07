Licenziamenti Wyscout, a Chiavari parlamentari in commissione: “Fondamentale fare squadra”

Chiavari. Procedura di licenziamento dei dipendenti di WyScout. È il tema discusso, questa mattina a Palazzo Bianco, durante la commissione consiliare congiunta servizi sociali e sviluppo economico-attività produttive a cui hanno preso parte, oltre al sindaco Federico Messuti e alla vicesindaca Michela Canepa, anche i deputati liguri Ilaria Cavo, Valentina Ghio e Luca Pastorino, l’assessore regionale Augusto Sartori e il vicesindaco metropolitano e presidente del consiglio Antonio Segalerba. Presenti Simona Nieddu, segretaria regionale Filcams Cgil Liguria, Fabio Servidei, Uiltucs Liguria, l’ex proprietà Wyscout rappresentata da Matteo Campodonico e alcuni lavoratori. A dirigere i lavori il presidente della commissione e consigliere comunale Massimo Sanguineti.

“Abbiamo condiviso insieme ai parlamentari del nostro territorio le nostre preoccupazioni e perplessità riguardo al futuro incerto di WyScout, un’azienda nata a Chiavari che rappresenta un fiore all’occhiello del settore. La possibilità avviare i licenziamenti ci preoccupa profondamente, per questo motivo è necessario fare squadra, unendo le forze di tutti gli attori coinvolti, dipendenti, sindacati e rappresentanti della Regione e del Governo, con l’obiettivo di tutelare il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie. Proteggendo, allo stesso tempo, anche l’eredità dell’azienda chiavarese” dichiarano il sindaco Federico Messuti e la vice Michela Canepa.

“È fondamentale continuare a fare rete ed attivarsi su più fronti per evitare la perdita di questa importante realtà nata a Chiavari nel 2004. Cercheremo di supportare i lavoratori in questo momento difficile, allo stesso tempo valuteremo possibili alternative per i ragazzi, come nuovi percorsi di ricollocazione professionale – dichiara il vicesindaco metropolitano e presidente del consiglio, Antonio Segalerba – La salvaguardia di WyScout rappresenta un valore non solo per la città di Chiavari, ma per tutta la nostra regione. Per questo motivo, porterò la questione all’attenzione del consiglio metropolitano”.

“Come Regione siamo contrari all’ipotesi di delocalizzazione delle attività – precisa l’assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori – e per questo prossimamente convocheremo l’azienda cercando, attraverso l’unico strumento in nostro possesso cioè una serrata moral suasion, di trovare alternative valide che possano garantire la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti e la non dispersione del know how legato alla professionalità degli stessi. Contestualmente verranno organizzati altri incontri analoghi a quello di oggi con le organizzazioni sindacali per trovare soluzioni che abbiano minor impatto negativo sui lavoratori”.

“Ribadisco il mio impegno per la difesa di questa importante realtà produttiva di Chiavari e dei posti di lavoro. Mai come in questo momento è importante fare squadra e intervenire su più fronti”, afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, che ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro delle imprese e del Made in Italy e a quella del Lavoro. “Ho chiesto ai ministri competenti quali iniziative intendano prendere per tutelare di questi lavoratori, e sostenere loro e le loro famiglie. La predisposizione di piani sociali e di indennizzi economico, e l’attivazione di corsi di formazione e aggiornamento dovrebbero essere previsti in caso di delocalizzazioni”