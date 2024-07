Legge regionale sulla pulizia dei fiumi. Mai (Lega): “Semplificate le procedure”

Genova. “Una nuova legge regionale, che ascolta le richieste del territorio, semplifica le procedure e mette in condizione i comuni di intervenire agevolmente nella messa in sicurezza degli alvei dei fiumi. Sono molto soddisfatto della legge da me proposta, sottoscritta da tutti i colleghi del gruppo Lega e oggi anche da tutte le forze di maggioranza. Approvata oggi dal Consiglio regionale dopo un lungo confronto con comuni, associazioni e uffici regionali, snellisce le procedure sia per l’asporto della vegetazione che dei materiali, ampliando il concetto di compensazione, attraverso il quale le imprese che effettuano i lavori di messa in sicurezza negli alvei dei fiumi, verranno compensate di tutti i costi per i lavori sostenuti, con il materiale prelevato all’interno degli alvei”

Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria. “Si tratta di un grande risultato per i territori e uno strumento davvero utile e funzionale per togliere i cumuli di sabbia e i “boschi” all’interno dell’alveo dei nostri fiumi. Verranno compresi nei costi compensabili quindi anche la progettazione e gli studi propedeutici, l’escavazione e la movimentazione del materiale ceduto. Saranno azzerati anche gli oneri demaniali per l’asportazione del materiale. Particolare attenzione viene riservata anche all’ambiente. Eliminando vegetazione e depositi alluvionali sarà infatti possibile anche ripristinare gli habitat distrutti dalle alluvioni. Verranno mantenute le piante autoctone, in particolare quelle con capacità autodepurativa e con radici che possano favorire la riproduzione delle specie ittiche o in grado di contenere importanti biodiversità e che, in caso di alluvione, possano rallentare la velocità delle acque e non spezzarsi. Tra gli interventi è prevista anche la rimozione di eventuali barriere che impediscano le migrazioni della fauna ittica o la realizzazione di adeguati accorgimenti per il mantenimento della continuità del corso d’acqua (es scale di rimonta)”.

“La pulizia dei fiumi è un tema molto sentito in una regione come la Liguria che purtroppo viene sempre più spesso colpita da eventi alluvionali e che necessita soluzioni rapide ed efficaci per combattere il dissesto idrogeologico. Con questa legge mettiamo in sicurezza le comunità, le aziende e al tempo stesso ripristiniamo gli habitat perduti o deteriorati”.