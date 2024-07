Le squadre liguri di Serie D sono al lavoro

Gli impegni al momento definiti durante la preparazione sono fissati per il 31/07 contro la formazione Juniores bianconera, il 3/8 contro la Sampdoria Primavera, il 10/8 contro il Genoa Primavera e il 14/8 contro la Virtus Entella Primavera. Il primo impegno ufficiale dovrebbe essere programmato per il 25/8 in occasione del Turno preliminare di Coppa Italia.