L’azienda genovese Circle Group annuncia nuovo contratto per digitalizzazione anche doganale con un porto

Genova. Circle Group annuncia un nuovo contratto per la digitalizzazione a valenza anche doganale di un porto mediterraneo. La pmi innovativa genovese, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha siglato un accordo con un porto mediterraneo per la digitalizzazione a valenza anche doganale di Free Zone e i servizi federativi correlati Pcs Services.

L’accordo, del valore di circa 100 mila euro, avrà una durata di 12 mesi e ha l’obiettivo di completare la digitalizzazione della Free Zone e di evolvere i servizi di interoperabilità con gli attori portuali.

Il progetto è strutturato in diverse fasi progressive che prevedono l’adattamento e la configurazione dei vari moduli software. Le attività comprendono l’analisi, il coinvolgimento delle Autorità e delle parti interessate, la progettazione e i rilasci software. La digitalizzazione portuale correlata offre numerosi benefici, tra cui la semplificazione delle operazioni operative e doganali, il miglioramento della conformità alle norme comunitarie, una maggiore interoperabilità con gli attori, una importante efficienza base del vantaggio competitivo portuale.

Luca Abatello, ceo di Circle Group, commenta: “Questo progetto rappresenta un ulteriore passo importante per il settore, stiamo tracciando passo dopo passo il nuovo paradigma nella gestione logistica e per la digitalizzazione dei sistemi portuali, migliorando l’efficienza e la collaborazione tra diverse piattaforme e stakeholder. Grazie all’implementazione di queste nuove tecnologie, ci aspettiamo una maggiore trasparenza e l’ottimizzazione delle risorse, generando allo stesso tempo un significativo risparmio di costi. Siamo convinti che questa ulteriore iniziativa creerà nuove opportunità di crescita e sviluppo; guardando al futuro, continuiamo a lavorare per realizzare una visione comune di progresso e sostenibilità”.