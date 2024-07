Lavoro e cantieri, protocollo di intesa tra comune sindacati e industriali sullo smart working

Genova. Firmato il protocollo d’intesa tra Comune di Genova, sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil), Confindustria Genova e Lega delle Cooperative su flessibilità e smart working. È il terzo documento del genere siglato dal Comune di Genova per lo scambio di buone pratiche e la definizione di forme di utilizzo coordinato degli strumenti di lavoro a distanza e di flessibilizzazione degli orari, in previsione dell’avvio di grandi cantieri, particolarmente impattanti, e manifestazioni sportive che abbiano riflessi sulla mobilità cittadina

Hanno sottoscritto il documento: il sindaco Marco Bucci, Igor Magni per la Cgil, Marco Granara per Cisl, Francesca Cantini per Uil, Guido Conforti per Confindustria Genova e Isabella Ippolito per Lega delle Cooperative. Il protocollo si inserisce nel solco dei patti, già sottoscritti con altri enti e aziende, in merito al coordinamento, gestione e condivisione delle informazioni, diffusione e scambio di buone pratiche di smart working e flessibilizzazione degli orari in previsione dell’avvio di grandi cantieri e manifestazioni sportive, organizzate nell’ambito di Genova Capitale europea dello sport 2024, che abbiano riflessi sulla mobilità cittadina.

Il Comune, entro ottobre, metterà a disposizione le informazioni che potranno essere utili anche per l’organizzazione delle attività aziendali, in modo che le parti possano tenerne conto – in caso di situazioni eccezionali legate alla cantierizzazione dei lavori straordinari o all’organizzazione dei grandi eventi – per l’attivazione, la definizione e l’eventuale rimodulazione degli accordi sindacali già conclusi sull’utilizzo dello smart working e le misure di flessibilizzazione dell’orario di lavoro. Il Comune di Genova svilupperà, inoltre, una piattaforma online per accedere in tempo reale alle informazioni su cantieri, eventi e flussi di traffico in città. La piattaforma avrà una mappa interattiva con la geolocalizzazione dei cantieri e degli eventi, filtri per tipologia di cantiere ed evento, collocazione temporale e previsioni sull’impatto sul traffico. Il protocollo prevede anche un coinvolgimento, nelle prossime settimane, di altre associazioni datoriali e dei consulenti del lavoro. Un Comitato tecnico effettuerà un monitoraggio periodico sull’efficacia delle misure attuate, con riferimento ai dati di impatto sul traffico, sulla qualità dell’aria e sul benessere dei cittadini.

Tra enti e aziende che hanno sottoscritto i precedenti protocolli: Regione Liguria, Città Metropolitana, Confindustria, Camera di Commercio, Iren, Rina, Leonardo, Asl 3, Casa della salute, Liguria digitale, Università di Genova, Costa, ABB, IIT, TIM, Hitachi Rail, Autostrade, Anas, Legacoop, Anci Liguria.