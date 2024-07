Nessuna autopsia sul corpo di Gabriele Zolezzi, inghiottito dalle sabbie mobili al lago di Giacopiane

Genova. I cartelli c’erano, sia quelli con il divieto di balneazione sia quelli relativi al pericolo di sabbie mobili. I soccorsi – per quanto la zona sia abbastanza lontana da raggiungere – sono stati tempestivi e i testimoni hanno visto il ragazzo entrare in acqua da solo e l’amico accorgersi della sua scomparsa solo in un momento successivo alla tragedia.

Non c’è nessuna ipotesi di reato per la Procura di Genova e per questo la pm Gabriella Dotto non disporrà alcuna autopsia sul corpo di Gabriele Zolezzi, il 38enne morto sabato pomeriggio dopo essere annegato nel lago artificiale di Giacopiane nel comune di Borzonasca.

La procura aveva aperto una fascicolo per atti relativi senza ipotesi di reato proprio proprio per valutare se eseguire un’autopsia sul corpo del giovane qualora ci potesse essere anche il minimo sospetto che la tragedia sia avvenuta a causa di qualche mancanza o negligenza, ma nessuno dubbio è emerso in questo senso.

Così la pm dopo aver ricevuto e letto la relazione dei carabinieri con le foto della zona scattate militari dell’Arma, che mostrano come i cartelli siano correttamente posizionati per avvertire dei rischi, ha disposto che il corpo del giovane possa essere restituito alla famiglia. Non ci saranno ulteriori indagini per capire se si sia trattato di un incidente dovuto alla pura sfortuna o se il 38enne sia stato colto da un malore. Nessuno ha visto esattamente quello che è accaduto.

L’amico che era con lui in quel momento si era allontanato verso il bosco perché uno dei cani con cui i due ragazzi stavano facendo un giro era scappato. Quando è tornato e non lo ha visto non sapeva nemmeno che fosse entrato in acqua. Lo hanno visto altri testimoni entrare in acqua che si trovano più lontani e probabilmente non si sono accorti del dramma del giovane, risucchiato dal limo del lago artificiale e impossibilitato a risalire in superficie.