Genova. Specchi turchesi incastonati tra montagne e colline verdeggianti, all’apparenza placidi e calmi, che nascondo però molte insidie. Nell’entroterra ligure i laghi artificiali attirano moltissime persone che soprattutto in estate cercano refrigerio dalla calura. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta però di bacini in cui la balneazione è vietata, divieti che spesso vengono aggirati – consapevolmente o meno – per un tuffo che può finire in tragedia.

È successo al 38enne Gabriele Zolezzi, che sabato pomeriggio è affogato nelle acque del lago di Giacopiane, invaso artificiale della valle Sturla, nel comune di Borzonasca. Zolezzi è stato risucchiato dal fondo limaccioso che circonda le rive del lago, una criticità segnalta con cartelli che vietano la balneazione proprio per la pericolosità che rappresenta. L’uomo, residente a Santo Stefano d’Aveto, conosceva il lago e lo frequentava con assiduità, ma sabato pomeriggio è successo qualcosa di diverso dal solito: mentre cercava di tornare a riva è stato “catturato” dalla massa di fango e limo che ricopre il fondo e che lo ha trascinato sott’acqua, ed è scomparso davanti agli occhi dell’amico. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato domenica dai vigili del fuoco.

Al lago di Giacopiane, creato cent’anni fa per la produzione di energia elettrica, come detto è vietato fare il bagno, anche se il livello dell’acqua è piuttosto basso e in diversi punti si tocca facilmente. I rischi sono però molteplici, uno dei principali legato proprio alla natura dei laghi, specchi di acqua dolce in cui vi è meno spinta rispetto all’acqua salata. In parole povere si “galleggia meno” e ci si affatica di più: se non si è particolarmente abili a nuotare o non si è al massimo delle forze c’è il concreto pericolo di non riuscire a rimanere a galla. Nel caso di Zolezzi, è altamente probabile che l’uomo si sia sentito poco bene mentre tornava a riva e che a causa del fondo scivoloso non sia riuscito ad aggrapparsi alla sponda del lago, molto ripida. Privo di appigli, potrebbe essere sprofondato con il tragico epilogo.

La dinamica dell’incidente è comunque ancora al vaglio degli inquirenti, ma quanto accaduto punta i riflettori sui numerosi episodi di questo genere che si sono verificati in questa e in altre estati: “In quasi tutti i laghi artificiali è vietata la balneazione, soprattutto vicino alle dighe – spiega l’ispettore Simon Morsini, capo nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova – Questo perché spesso ci sono delle prese che potrebbero essere aperte, magari per far defluire l’acqua, e si possono creare correnti anche molto forti o aspirazioni. Alcuni bacini inoltre sono destinati all’approvvigionamento idrico, distribuiscono cioè acqua alla popolazione, e la balneazione è vietata anche per questo”.

Il lago di Giacopiane non è l’unico bacino artificiale in cui la balneazione è vietata: anche il lago di Vobbietta, nel comune di Isola del Cantone, è off limit per i tuffi. Creato anch’esso per la produzione di energia elettrica è però molto apprezzato soprattutto per la posizione e per il contesto, e sono tante le persone che aggirano i divieti per fare un bagno in estate. Nel 2020 vi aveva perso la vita uno studente di 27 anni che si era tuffato per fare una nuotata.

Altro lago artificiale dell’entroterra molto frequentato è il lago del Brugneto, incastonato nei boschi dell’alta val Trebbia, all’interno del parco naturale dell’Antola. Meta di numerosi escursionisti che lo “circumnavigano” a piedi o si godono la vista dall’alto, vi si può praticare la pesca sportiva, ma la balneazione è assolutamente vietata. Non tutti però lo sanno, e così capita che qualcuno si avventuri nelle sue acque. Ancora, i laghi del Gorzente, nel parco delle Capanne di Marcarolo dell’alta val Polcevera: si tratta di tre laghi artificiali costruiti a partire dal 1883 con lo scopo di alimentare gli acquedotti di Genova che sorgono ne bel mezzo di un suggestivo sentiero naturalistico, e non vi si può fare il bagno.

Anche dove si può fare il bagno, comunque, è necessario fare massima attenzione: “Chi si tuffa nei laghi spesso non tiene conto della differenza con il mare – conclude Morsini – l’acqua dolce dà meno spinta rispetto all’acqua di mare e muoversi è più difficile. Se le sponde sono ripide basta un po’ di affaticamento in più per ritrovarsi in estrema difficoltà”.