La scritta “Gaslini” sulle stazioni Fs di Quarto e Sturla: la proposta in consiglio comunale

Genova. Attivarsi con le ferrovie per inserire la denominazione “Gaslini” nelle fermate delle stazioni di Genova Sturla e Genova Quarto dei Mille. E’ la proposta votata oggi in consiglio comunale e contenuta in una mozione presentata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Laura Gaggero.

“L’inserimento della dicitura Gaslini renderebbe più facile individuare la fermata e organizzare gli spostamenti alle tante famiglie utenti del Gaslini che arrivano da fuori Genova”, ha spiegato Gaggero.

La mozione chiede anche di verificare il posizionamento delle indicazioni di percorso dalle stazioni di Genova Sturla e Genova Quarto dei Mille verso l’ospedale, che dista circa un chilometro, “integrando la segnaletica verticale già presente e la reperibilità di servizi bus e taxi dalle due stazioni ferroviarie”.

Si chiede inoltre alla giunta e al sindaco di “valutare la predisposizione di un servizio tipo drin bus dalle due stazioni ferroviarie o di una speciale convenzione con il servizio taxi dalle due stazioni ferroviarie ulteriore rispetto a quanto già esistente”.

Le proposte sono state avanzate anche nell’ottica del completamento del futuro Nuovo Gaslini, i cui lavori sono partiti in questi giorni con le prime demolizioni.

Proprio per la demolizione delle strutture per il futuro Padiglio Zero del Gaslini in queste settimane sono state decise alcune modifiche alla viabilità nella zona di Quarto.