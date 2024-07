La Sampdoria vuole Coda: il bomber della Serie B che sa andare in Serie A

Genova. Uno dei pezzi più pregiati del calciomercato della Serie B è sempre Massimo Coda. Sono tante le squadre che ogni anno cercano di aggiudicarselo. Due stagioni fa l’aveva spuntata il Genoa, ora sembrerebbe che siano i cugini blucerchiati ad essere vicini.

Dopo il tentativo dello scorso anno, la Sampdoria avrebbe trovato l’accordo con il giocatore. Per finanziare l’operazione saranno fondamentali le cessioni ma al momento, come riporta la Gazzetta dello Sport, filtra ottimismo e la trattativa sembrerebbe poter andare in porto salvo colpi di scena. Cremonese, Salernitana e Modena. Questa la concorrenza che il direttore Accardi ha dovuto superare, trovandosi ora in una posizione di vantaggio.

Ma quanto incide l’attaccante campano? Basta guardare i numeri: 127 gol in Serie B, al quarto posto nella classifica dei marcatori della storia del campionato cadetto e ad otto centri dalla prima posizione occupata dall’ex Vicenza Stefan Schwoch. Poi ben tre promozioni in Serie A raggiunte con Benevento, Lecce e Genoa. La scorsa stagione alla Cremonese nessun salto di categoria, sfumato in finale playoff contro il Venezia, ma ancora numeri personali da capogiro: 17 reti e 3 assist. Come recitava la frase ad effetto genoana per l’annuncio dell’attaccante di due anni fa: “Need a striker? Better call Coda“.

Un’importante figura da dare ad Andrea Pirlo per poi continuare a lavorare sul mercato, tenendo uno schema: esperienza e freschezza dei giovani, un tutt’uno per avviare un progetto che possa riportare i blucerchiati in Serie A.