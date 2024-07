La Sampdoria chiede aiuto ai propri tifosi, lanciato un sondaggio per il nuovo “Mugnaini”

Genova. La parola ai tifosi, è quello che ha fatto esattamente la Sampdoria che oggi pomeriggio, 18 luglio, ha lanciato sui propri canali social un nuovo sondaggio.

La domanda? Scegli quale frase vorresti leggere nel nuovo centro sportivo “Gloriano Mugnaini”. Otto opzioni, tutte frasi celebri, rigorosamente, di chi ha fatto la storia blucerchiata. Tre di V.Boskov e poi una di Gianluca Vialli, di Roberto Mancini, di Sinisa Mihajlovic, di De Scalzi e infine una di Paolo Mantovani.

Sondaggio che in poche ore ha già raccolto oltre 5500 votanti (si possono selezionare più di un’opzione) ma quella che, al momento, è in testa è quella dello storico patron Mantovani: “La Sampdoria non è una squadra ma uno stile di vita”.

Tutti i tifosi possono partecipare al sondaggio attraverso i profili social della società. Ora non ci resta che attende e scoprire quale frase avranno scelto i tifosi sampdoriani per il loro nuovo centro sportivo.