La Sampdoria cerca il bomber: meglio Coda o De Luca?

Non vale nemmeno la pena pensare a quanto era scontato esclamare “Coda!” alla domanda se fosse meglio l’attaccante della Cremonese o De Luca. Infatti, non veniva nemmeno in mente di porre il quesito parlando di attaccanti della Serie B. Le cose cambiano in fretta e adesso in casa Sampdoria l’interrogativo esiste eccome.

Massimo Coda, di proprietà del Genoa, è nel mirino di molte squadre di Serie B. Ha sempre segnato caterve di goal in serie cadetta, eccezion fatta per la stagione “normale” al Genoa con 10 centri all’attivo. L’anno scorso, ad esempio, sono stati 16 con la Cremonese. Un “usato sicuro”, killer d’area e anche bravo con i piedi. Anche se la clessidra del tempo scorre per tutti, a novembre farà 36 anni, e prima o poi il declino arriva, se tutte o quasi le formazioni della B lo vogliono un motivo ci sarà.

In ogni caso, anche se Coda non restasse a Genova sponda blucerchiata (con particolare forza lo vuole il Pisa), l’interrogativo sul destino di De Luca, utile per fare cassa, permane.

Nella seconda parte della scorsa stagione è cambiata la dimensione di Manuel De Luca, rendendo quindi plausibile il quesito citato in apertura. Ha siglato 10 reti ed è apparso in grande crescita. Vero è che “un cigno”, pardon una rondine, non fa primavera ma anche a livello di prestazioni non è dispiaciuto. Se per Coda potrebbe esserci il timore di un calo, per De Luca c’è la speranza di un exploit definitivo visti i suoi 26 anni. Il giocatore è inoltre apparso molto legato alla causa blucerchiata.

E pure in questo caso, un motivo ci sarà se l’Empoli e il Lecce hanno pensato a lui per il prossimo campionato di Serie A.

De Luca garantirebbe più corsa e più pressing. Il tocco di Coda è più raffinato e sotto porta ha un curriculum di altro e di alto livello. Come si diceva, tutti discorsi tecnici e di valore che poco potrebbero servire qualora vendere De Luca fosse l’unica strada per immettere liquidità e poter far mercato.