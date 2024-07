La lite davanti al bar finisce nel sangue: uomo ferito con arma da taglio in fin di vita

Cogoleto – A seguito di una violenta lite, un uomo di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito da un’arma da taglio, probabilmente un coltello, finendo in fin di vita all’ospedale. L’episodio si è verificato ieri notte, poco dopo le 23, davanti ad un bar a Cogoleto.

Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe subito una ferita tra il collo e la testa, perdendo moltissimo sangue. L’aggressore poi è fuggito facendo perdere al momento le sue tracce. Sul posto i carabinieri di Arenzano che hanno fatto i rilievi del caso e preso le testimonianze di chi era nei pressi, aprendo le indagini sull’accaduto.

Soccorso dai medici del 118, l’uomo già in gravissime condizioni, è stato intubato per poi essere trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Al momento la prognosi è riservata.