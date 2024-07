La Lanterna è il “Faro dell’anno”, consegnato il riconoscimento della associazione internazionale dell’autorità dei fari

Genova. Consegnato oggi al sindaco di Genova Marco Bucci il premio Faro dell’anno alla Lanterna, il prestigioso riconoscimento di Iala, International Association of marine aids to navigation and lighthouse authorities, l’Associazione internazionale degli ausili marini alla navigazione e delle autorità dei fari, che ha sede a Parigi. La cerimonia si è svolta questa mattina nell’ambito dei lavori della Giornata Mondiale degli ausili alla navigazione marittima 2024 (World Aids to Navigation Day), fino a domani in corso a Genova.

«È un privilegio straordinario per la nostra città essere stata scelta come capitale dell’anno per questo evento di importanza globale e per aver ricevuto il prestigioso titolo di “Faro del Patrimonio IALA dell’Anno 2024.” Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di Genova nel panorama internazionale della navigazione – ha dichiarato il sindaco Marco Bucci – Durante questi due giorni, avremo l’opportunità di esplorare in profondità molti dei temi centrali di questo momento storico. Discuteremo di nuove tecnologie per la sicurezza della navigazione, delle migliori pratiche per la gestione dei fari e degli altri ausili alla navigazione, e delle strategie per proteggere l’ambiente marino. Ogni sessione offrirà preziose opportunità di scambio e apprendimento, permettendoci di condividere conoscenze, esperienze e idee innovative. È essenziale continuare a collaborare e condividere conoscenze e risorse per affrontare queste sfide e cogliere le opportunità che emergono. Solo attraverso la cooperazione internazionale e l’impegno condiviso possiamo garantire un futuro sicuro e sostenibile per la navigazione marittima».

«È un riconoscimento internazionale che ci rende orgogliosi, frutto del lavoro congiunto tra tutte le amministrazioni e associazioni, come Gli amici della Lanterna, che ogni giorno lavorano per la valorizzazione del simbolo della nostra città – ha dichiarato l’assessore a Porto, Mare e Patrimonio Francesco Maresca – il premio Faro dell’anno è un risultato eccezionale che dà lustro alla nostra città e può rivestire un importante ruolo anche in chiave di promozione turistica e di valorizzazione culturale per Genova. In questi anni stiamo raggiungendo record storici per le visite alla Lanterna e nei prossimi anni vedremo la realizzazione di un grande parco verde, il Parco della Lanterna, con la fruibilità anche della passeggiata, resa accessibile a tutti».

La candidatura della Lanterna a faro dell’anno “IALA Heritage Lighthouse of the Year 2024” era stata avanzata dalla Marina Militare, che cura la gestione ed il funzionamento dei fari nazionali e a gennaio il Consiglio di International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities di Parigi aveva scelto la lanterna per il premio.