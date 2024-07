La Biennale Latitudini arriva alla VI edizione: “Mare. Paradigma Liquido”

Genova. Dal primo di agosto all’8 settembre, il Galata Museo del Mare di Genova ospita la VI edizione della Biennale internazionale d’arte contemporanea Le Latitudini dell’Arte, organizzata da Art Commission in collaborazione con Galata Museo del Mare e MAIIIM.

La mostra, che si è consolidata nel tempo come un apprezzato appuntamento dell’arte contemporanea a livello internazionale, si pone come catalizzatore di scambi artistici e culturali tra l’Italia e gli altri Paesi europei, fungendo da ponte per costruttivi dialoghi e confronti creativi. Nel corso degli anni, la Biennale ha saputo tessere una rete di collaborazioni e connessioni tra artisti e curatori, coinvolgendo Paesi quali Finlandia, Ungheria, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Quest’anno è la Svizzera il Paese protagonista dell’operazione di scambio artistico-culturale, il tema è Mare. Paradigma liquido. Visioni del mondo tra Analogico e Numerico

“Per l’edizione 2024 – spiega Virginia Monteverde ideatrice e curatrice della mostra – abbiamo scelto il mare come tema portante, un elemento che non solo dialoga con la città ospitante ma che apre a riflessioni profonde sull’ambiente, sull’umanità e sulla nostra interconnessione con la natura”.

In mostra i lavori di 20 artisti, equamente divisi tra Italia e Svizzera. Come tradizione della Biennale, la selezione esprime la diversità e la ricchezza dell’arte contemporanea dei rispettivi Paesi, offrendo al pubblico un panorama vasto e variegato, capace di stimolare riflessioni e dialoghi sul tema proposto.

Per la Svizzera: Peter Aerschmann, Roberto de Luca, Pier Giorgio De Pinto, Franziska Greber, Susanne Hofer, Georgette Maag, Silvano Repetto, Yoshi + Moshi, Dominik Stauch, Alessandro Rolandi.

Per l’Italia: Carla Bedini, Federico Bonelli, Francesco Candeloro, Costantino Ciervo, Carla Crosio, Vanni Cuoghi, Pierluigi Fresia, Armida Gandini, Alex Pinna, Georgia Fambris.

Gallerie: Etherea Art Gallery, Genova, Galleria Ca’ di Fra’, Milano, Raucci/Santamaria Studio Project, Milano, Galleria Giuseppe Pero, Milano, VisionQuesT 4rosso, Genova, Breed Art Studios, Amsterdam,

De Primi Fine Art Gallery, Lugano

… È percepibile nella VI edizione della Biennale Latitudini Svizzera-Italia un intento di mediterraneizzare il pensiero e l’immaginario per dischiuderli a un paradigma liquido delle frontiere, a uno scenario condiviso in cui le onde danzino arrivi e partenze tra litorali costieri e mare aperto. (Viana Conti, dalla presentazione del catalogo)

La Biennale Le Latitudini dell’Arte, quest’anno si arricchisce di altre tre mostre realizzate in sinergia con altre realtà museali e istituzionali della città: al Museo d’arte Contemporanea di Villa Croce, la mostra Presenze dell’arte svizzera nella collezione del Museo d’arte contemporanea di Villa Croce; al MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, la mostra Limiti, Confini e Soglie; alla Biblioteca Universitaria di Genova, la mostra Display del progetto Mosaic on paper.