Imperia. Tragedia a Imperia, dove un uomo di 49 anni è morto a causa delle ferite riportate nello schianto sugli scogli avvenuto mentre stava utilizzando il proprio kitesurf. L‘incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Riva Ligure, in zona Prari Mammelloni”.

Secondo quanto riportato, l’uomo, residente a Milano, avrebbe perso il controllo della kitesurf a causa di una serie di forti folate di vento, finendo rovinosamente sulla spiaggia. Orami fuori controllo, il kite ha poi trascinato l’uomo contro la massicciata della foce del Rio Garello, uccidendolo sul colpo.

Intervenuti sul posto Capitaneria di Porto, carabinieri, l’elisoccorso dei vigili del fuoco, 118 e la Croce Verde Arma Taggia ma non c’è stato niente da fare. Presente sul luogo anche il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra.

Giornata quindi terribile per i turisti che vengono a praticare sport in Liguria. Nel primo pomeriggio, infatti, un uomo è morto a seguito di una brutta caduta in moto sulla Strada Statale 45 tra Torriglia e Gorreto. Dopo aver urtato una moto, infatti, il centauro si è andato a schiantare contro una vettura che procedeva in senso contrario. Inutili i tentativi di rianimarlo.

La scorsa notte, inoltre, si è spenta la bambina di 6 anni trovata priva di sensi e quasi affogata in una piscina di Sesta Godano, dove era gita con il centro estivo. Anche in questo caso i soccorsi, tempestivi, non hanno potuto evitare i danni gravissimi che hanno portato alla morte della piccola.