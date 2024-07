Genova. Da Liverpool al resto del mondo, passando per il porto antico di Genova: il duo indie rock King Hannah – giovedì 18 luglio – è l’ultimo spettacolo live “sotto la Lanterna” per il Mojotic Festival, rassegna nata a Sestri Levante e che nella cittadina rivierasca proseguirà ad agosto con due date: Tapir! (8 agosto) e Ty Segall (29 agosto).

Hannah Merrick e Craig Whittle fin dai primi passi hanno tratto ispirazione guardando dal finestrino del loro van come se fosse uno schermo. Le cose più comuni, quotidiane, osservate da una prospettiva differente. Questo accade soprattutto durante il loro primo tour negli Stati Uniti, durante il quale gli stimoli erano diversi da quelli del Regno Unito. Non solo gli States però, perché ovunque viaggi, il duo scruta ciò che si trova al di là del vetro del loro mezzo, come successo durante i tanti viaggi per l’Europa.

Il modo in cui Merrick e Whittle osservano il mondo dal minivan in cui si sono fatti strada è in gran parte influenzato dall’appetito vorace della band per il cinema e la televisione. Sono evidenti i riferimenti a questo ecosistema in diverse delle loro produzioni.

Un equilibrio tra luci e ombre, tra leggerezza e pesantezza: elemento fondamentale per la band, dato che ogni progetto, dalla gestazione alla pubblicazione, viene affrontato in modo unico e originale. Questa pozione si rivela ancora più affascinante durante le esibizioni live dei King Hannah, momenti grazie ai quali il duo è riuscito a evolversi e maturare nel tempo.

I King Hannah vivono una nuova concezione del loro sound, dei loro punti di forza, della loro gratitudine e della loro visione del futuro. Questa comprensione ha senza dubbio portato alla profonda fiducia udibile nelle loro nuove canzoni – la voce di Merrick che si innalza, la chitarra di Whittle che infiamma – e all’equilibrio che hanno trovato mentre attraversavano le acque dell’Atlantico, o i locali rock da una costa all’altra degli States. È molto probabile che, ascoltandolo, ci si ritrovi a sognare a occhi aperti su un lago scintillante d’estate, desiderando di tuffarcisi subito dentro.

Per l’estate genovese, i King Hannah portano la loro forza e arte al Porto Antico, in una serata che si prospetta imperdibile. Biglietti acquistabili sulla app Dice.