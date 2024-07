Genoa, Jacopo Sbravati è il nuovo allenatore della Primavera rossoblù

In seguito agli ottimi risultati ottenuti alla guida della formazione under 15 del Grifone, ecco il grande salto: Jacopo Sbravati la prossima stagione guiderà la Primavera del Genoa. Per uno Sbravati che va dunque (l’ex responsabile del settore giovanile Michele Sbravati ha salutato in direzione Juventus, ndr) vi è uno Sbravati che resta scalando le gerarchie.

Il neoallenatore della Primavera del Grifone coglierà l’eredità del duo composto da Alessandro Agostini e Vincenzo Sgambato, coppia che ha optato per una nuova avventura in sella alla panchina del Pontedera (squadra militante in Serie C).

Di seguito ecco il comunicato diramato dalla società rossoblù: “Il Genoa CFC comunica che Jacopo Sbravati, vice-campione nel recente campionato nazionale Under 15, è il nuovo tecnico della Primavera.

Sbravati opera da anni nei quadri giovanili ed è titolare di qualifica di allenatore Uefa A. Dirigerà il primo allenamento venerdì p.v. alla ripresa dell’attività per la rappresentativa Under 20”.