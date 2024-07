Genova. Prende forma come un mezzo mistero, in consiglio comunale a Genova, la presunta individuazione di un nuovo direttore del Festival del Balletto di Nervi, storica manifestazione nel 2025 sarà inclusa nel cartellone di eventi di Genova “capitale internazionale del balletto”.

La consigliera di Azione/Misto Cristina Lodi, con un’interrogazione a risposta immediata alla giunta, ha chiesto se sia vero che il primo ballerino dell’Hamburg Ballet Jacopo Bellussi, genovese, sarà il nuovo direttore della kermesse.

Secondo quanto ricostruito da Lodi, a dire che Bellussi sarà a capo e rilancerà il Festival del balletto di Nervi sarebbe stato “il sindaco Marco Bucci in ambito informale e la consigliera delegata Barbara Grosso durante una conferenza stampa”.

Con l’articolo 54 la consigliera Lodi ha chiesto se la notizia fosse confermata e “come è possibile che la nomina della direzione di una manifestazione di questa portata possa avvenire senza che ci siano avvisi pubblici, manifestazioni di interesse formali e selezioni trasparenti, bypassando l’esperienza ventennale dei precedenti organizzatori”.

Organizzatori che, a stretto giro rispetto alla discussione in consiglio comunale, hanno inviato una lunga lettera per raccontare, dal loro punto di vista, lo svolgimento dei fatti.

Il vicesindaco Pietro Piciocchi, nella sua risposta, non ha mai citato Bellussi ma ha detto che “l’amministrazione sta pensando a un’edizione del Festival del balletto di Nervi con i fuochi d’artificio e per fare questo è necessaria sicuramente una conduzione di livello internazionale“.

Piciocchi ha aggiunto però che: “Come sempre è stato fatto dall’amministrazione saranno rispettate le regole, la ricerca di questa figura sarà condotta nel più totale rispetto delle normative“.

Lodi ha ribattuto che sarebbe “molto grave” se la scelta fosse stata “fatta in anticipo rispetto a queste formalità”.

Ricordiamo che nel maggio 2023 il sindaco Marco Bucci ha conferito a Jacopo Bellussi l’incarico di “senior consultant” per il progetto di valorizzazione di “Genova capitale internazionale del balletto” con l’obiettivo di elaborare il piano di fattibilità dell’evento.

Inoltre Bellussi è già direttore del “Gala Pas de Deux”, la cui terza edizione è andata in scena al Carlo Felice nel marzo scorso. L’evento è stato avviato nel 2019 come serata di beneficenza per il crollo del Ponte Morandi grazie all’iniziativa di un gruppo di solisti dell’Hamburg Ballet coordinati, appunto, dal genovese Bellussi.