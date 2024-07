Genova. Ha inaugurato questa mattina l’ittiturismo Feipin di Claudia Bignone e Francesco Iacometti, che si aggiunge agli altri dislocati sulle coste del territorio. Situato nel ponente di Genova, sulla spiaggia di Voltri, l’ittiturismo Feipin sorge là dove c’erano le baracche storiche dei pescatori; si pone come meta di scoperta gastronomica tanto per la cittadinanza quanto per il turismo. I membri della famiglia Bignone sono pescatori da oltre cento anni, e oggi per la prima volta hanno deciso di creare un luogo d’incontro, scambio e scoperta.

Dalla sua specialità, le acciughe, che troveremo in ogni forma e ricetta, fino a tutti i pesci poveri del Mar Ligure che verranno serviti in preparazioni innovative e adatte a tutti i palati; Feipin mira a far conoscere le eccellenze del nostro mare e l’importanza di una pesca locale. “Attraverso la cucina di pesci sconosciuti e pescati nel raggio di poche miglia, Feipin è un altro esempio della multifunzionalità del settore della pesca,” commenta Daniela Borriello, Responsabile Nazionale di Coldiretti Pesca.

“Siamo molto soddisfatti che gli ittiturismi in Liguria si stiano diffondendo su tutta la costa regionale. Attività di questo tipo, svolte dalla propria imbarcazione o a terra – come nel caso di Feipin – possono giocare un ruolo fondamentale per la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, per la nascita di nuove filiere di servizi e per la promozione di un vero turismo esperienziale, diverso rispetto al mero turismo balneare”. Trovate Feipin aperto tutti i giorni, sia pranzo che cena. Il Menu sarà dettato dal mare: dai fritti alle marinature, dai migliori crudi di pesce alle ricette della tradizione peschereccia, l’eccezionalità è servita e si trova direttamente sulla spiaggia di Voltri.

Una stagione, quella degli ittiturismi, che sta prendendo sempre più piede in Liguria come nel resto del paese. Non molto tempo fa a Genova aveva aperto i battenti un’altra attività di ittiturismo, il primo itinerante: Ermana offre pesce pescato e cucinato direttamente a bordo.