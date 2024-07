Istituzioni liguri incontrano la delegazione del gruppo Shanghai Lingang Economic Development

Genova. Avvicinare la Liguria ai mercati esteri. Con questo obiettivo nasce l’iniziativa organizzata da Regione Liguria, per il tramite di Liguria International e con la disponibilità di Camera di Commercio, che ha portato a Genova una delegazione cinese del gruppo Shanghai Lingang Economic Development.

All’incontro, tenutosi presso il Salone del Consiglio della Camera di Commercio, con il gruppo guidato dal Vice President della Shanghai Lingang Economic Development Liu Wei hanno preso parte numerose istituzioni pubbliche ed economiche del territorio tra cui l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, il presidente di Liguria International Carlo Golda, il rappresentante della logistica all’interno della giunta della Camera di Commercio di Genova Stefano Messina e il vicepresidente dell’Associazione Liguri in Cina Valtero Canepa.

“Questo incontro segue la logica dell’appuntamento che nei mesi scorsi abbiamo promosso per presentare le opportunità di collaborazione nei settori dell’agroalimentare, dell’high tech, della sanità e del turismo – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – I porti della Liguria sono i principali del nostro Paese e sono punto di riferimento di molta della produzione in arrivo e in partenza per l’Oriente. L’intenzione è quella di avvicinare i nostri mercati a quei territori. E occasioni come quella odierna sono utili a rafforzare, agevolare e sviluppare nuove collaborazioni economiche”.

Nel distretto di Lingang nella municipalità di Shanghai insiste una zona di libero scambio, una ‘free trade zone’ che serve a testare nuove riforme fiscali e finanziarie, incluse modalità più efficienti di conversione e utilizzo di valuta estera.