Isabella Lanzone è il nuovo direttore amministrativo dell’Istituto Giannina Gaslini

Genova. L’avvocato Isabella Lanzone è stata nominata direttore amministrativo dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini. La nomina, votata all’unanimità, è stata ufficializzata ieri nel corso del Cda presieduto dal dottor Edoardo Garrone.

La genovese Isabella Lanzone, classe 1974, attualmente Dirigente dell’Unità Organizzativa Sistemi Informativi di Regione Liguria, è stata Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero Unico presso ASL 3 Genovese dal 2015 al 2019. Nel corso degli anni ha svolto numerosi incarichi nell’ambito dell’SSN: nel biennio 2011-2012 è stata Direttore della Struttura Complessa Gestione risorse umane presso l’Azienda Socio Sanitaria n. 4 Medio-friuli (FVG), presso l’Azienda USL n. 3 Genovese è stata Direttore Struttura Complessa Organizzazione e sviluppo Relazioni Sindacali (2009-2010) e Direttore del Dipartimento degli Staff della Direzione Generale (2010-2011).

Ha ricoperto inoltre il ruolo di Direttore dell’Amministrazione del Personale presso l’Azienda ULSS 14 di Chioggia – Venezia (2005) e presso l’Azienda dei Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” (FVG) (2005 – 2007), oltre che di Direttore di Sviluppo organizzativo, gestione e valutazione delle risorse umane presso la USL n. 8 di Cagliari dal 2007 al 2009.

Dal 2012 al 2017 è stata assessore al Personale e Informatica presso il Comune di Genova. Dal 2021 è anche componente del Collegio Sindacale dell’Istituto Giannina Gaslini.

La dottoressa Isabella Lanzone prenderà servizio a partire dal 1 novembre 2024, per tre anni.

Il dottor Giuseppe Pintor andrà a ricoprire il ruolo di direttore dell’Azienda regionale della Salute (ARES) della Sardegna. Al dottor Pintor il Cda dell’Istituto ha ritenuto di esprimere il proprio ringraziamento per il grande lavoro svolto in questo anno e mezzo di direzione amministrativa.