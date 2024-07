Genova. Dopo l’ennesimo orizzonte offuscato da una striscia di pulviscolo tra il giallastro e il marrone, e in uno dei periodi più trafficati – tra partenze e arrivi – per la stazione marittima, Genova torna a interrogarsi su quale sia l’effetto nocivo dei fumi di navi, traghetti e crociere, per la salute dei suoi cittadini e del suo ecosistema.

Il problema dell’inquinamento dei fumi in porto è di lunga data e non si limita alle foto scattate e condivise sui social che ritraggono fumaioli di navi di varie compagnie che sbuffano nuvole nere. Le sostanze inquinanti, biossido di azoto e polveri sottili, sono state rilevate anche dei sistemi di monitoraggio ufficiali di Arpal.

Nel 2023, è emerso recentemente durante una commissione consiliare sul tema in Comune a Genova, la centralina Arpal di via Buozzi, quindi pieno “fronte del porto”, ha fatto registrare un valore di 45 microgrammi di No2 a metro cubo, 5 microgrammi oltre il limite consentito.

Inquinamento dalle navi in porto, il caso delle centraline

Un’indicazione preoccupante tanto più perché “al ribasso”: le zone della città maggiormente interessate dall’inquinamento, a causa della direzione dei venti, sono quelle più a monte: San Teodoro, Granarolo, Lagaccio, Principe, Castelletto. Non a caso è proprio qui che si concentrano le più combattive associazioni e comitati.

Ma le centraline presenti in queste zone (via Bari e San Francesco da Paola, ad esempio), un po’ a sorpresa non hanno rilevato superamenti. La motivazione, hanno spiegato sempre da Arpal, è legata anche alla consistenza di questo tipo di inquinamento, di breve durata e molto circoscritta.

Una diversa ed estesa collocazione delle centraline non è l’unica misura necessaria per avere una maggiore contezza della situazione inquinamento da fumi in porto. Arpal, infatti, ha chiarito che le centraline attuali, ad esempio, non possono classificare le diverse tipologie di inquinamento – se da traffico, navi, impianti di riscaldamento o altro – ma gli esperti dell’agenzia per l’ambiente della Regione hanno stimato che almeno il 5-10% dell’inquinamento totale deriva dalle emissioni navali.

Fumi in porto, si riunisce l’Osservatorio salute e ambiente

Aumentare le centraline in città nei punti chiave è infatti una delle mosse che il Comune di Genova ha assicurato di voler mettere in atto. Se ne parlerà il 17 luglio nel corso della prima attesissima riunione del tavolo di lavoro sul porto dell’osservatorio Ambiente e Salute. Lo ha assicurato, nella stessa commissione consiliare, l’assessore al Porto Francesco Maresca. All’incontro sono invitati anche i comitati e l’health manager del Comune Luciano Grasso.

L’altra promessa del Comune è che il tavolo di confronto dell’osservatorio Salute e Ambiente sul tema si riunisca, a partire da luglio, una volta al mese. L’organismo era stato istituito nel 2016 ma è stato convocato solo una volta nel 2018. Ne fanno parte in maniera stabile Comune di Genova, Città Metropolitana, Asl 3, Arpal, l’Ist del San Martino, l’Università e Medici per l’Ambiente. Il 17 luglio la riunione sarà estesa ad associazioni e comitati.

Inquinamento delle navi, la battaglia dei comitati

La cui battaglia non si ferma. Recentemente hanno raccolto circa 3000 firme per chiedere al Comune la convocazione del tavolo e alla Regione di finanziare e realizzare, attraverso la sanità pubblica, un’indagine epidemiologica nel quartiere di San Teodoro, coinvolgendo i medici di base e attivando un presidio sanitario territoriale.

“A Genova, se fossero rispettate le linee guida dell’Oms, ogni anno si potrebbero evitare 303 morti per biossido di azoto (NO2, prodotto per il 49,70% da attività marittime) e 595 morti per polveri sottili (PM 2,5, provenienti per il 20,52% da attività marittime) – sottolineano le associazioni – il quartiere di San Teodoro è particolarmente esposto alle emissioni inquinanti prodotte dai fumi delle navi che manovrano e stazionano in porto, con i generatori diesel sempre accesi, sia per la sua collocazione, alle spalle dei Terminal traghetti e crociere, sia per la sua conformazione in gran parte collinare. Tale situazione è confermata sia dai problemi sanitari riscontrati dagli abitanti del quartiere sia da ricerche scientifiche commissionate dall’Unione Europea circa l’impatto del traffico navale nei porti del Mediterraneo”.

Il Genova Blue Agreement e la normativa Marpol

L’altra richiesta delle associazioni a Comune e Regione è quella di attivarsi con la Capitaneria di Porto “per l’adozione di provvedimenti vincolanti per le navi circa l’utilizzo del gasolio a basso tenore di zolfo prima dell’ingresso in porto, con adeguati controlli e sanzioni”.

A questo proposito, il 7 maggio scorso – nel giorno in cui città e porto di Genova venivano sconquassati dalla notizia della maxi inchiesta per corruzione – alla presenza del vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi veniva rinnovata la firma del Genoa Blue Agreement, l’accordo volontario applicabile alle navi che fanno scalo nel porto di Genova e la cui prima applicazione risale al 2019. Il documento ha lo scopo di ridurre l’impatto delle emissioni in atmosfera delle navi.

In base alla normativa attualmente vigente, le navi in navigazione non possono utilizzare combustibili con tenore di zolfo superiore allo 0,5 % in massa, questo per ridurre la componente inquinante rappresentata dagli ossidi di zolfo (SOx) rilasciati in aria attraverso i gas di scarico; questa percentuale si riduce ulteriormente allo 0,1 % per le navi all’ormeggio in porto.

Il Blue Agreement prevede che le navi delle compagnie aderenti all’accordo completino il passaggio al combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa ben prima di essere all’ormeggio, ma già quando stanno per entrare nello schema di separazione del traffico del porto di Genova, a circa tre miglia nautiche (oltre cinque chilometri) dalla costa, nettamente in anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge. Le navi continueranno in seguito ad utilizzare combustibile a basso tenore di zolfo per tutta la permanenza in porto e durante le manovre di partenza.

L’agreement di fatto anticipa l’attuazione della cosiddetta Marpol. Dal primo maggio 2025 la convenzione renderà obbligatori un numero minimo di controlli e le seguenti disposizioni. Resta il fatto che in navigazione le navi di linea, da crociera e traghetti, potranno utilizzare combustibili con contenuto di zolfo massimo dell’1,5% elevato al 3,5% per le navi portacontainer. L’agreement genovese, diversamente dalla convenzione, è un accordo volontario. Le compagnie quindi non sono obbligate a rispettarlo.

Elettrificazione delle banchine: una panacea?

Un’altra nota dolente è quella legata all’elettrificazione delle banchine del porto, opera infrastrutturale che fino a qualche tempo fa era stata vista come la panacea di tutti i mali per quanto riguarda l’inquinamento da fumi delle navi. Secondo le informazioni fornite dall’autorità di sistema portuale a oggi sono stati eseguiti gli interventi a Genova Pra’ (rimorchiatori, 7 accosti), nel polo Fincantieri di Genova-Sestri Ponente, nel cantiere navale di Genova (1 accosto), alle Riparazioni navali di Genova (14 accosti) e nel terminal Traghetti di Savona-Vado (2 accosti).

Solo tra la fine del 2024 e la metà del 2025 è prevista la realizzazione dei percorsi di elettrificazione nelle aree container di Genova (4 accosti), nel Terminal Crociere e traghetti di Genova (3 accosti) e nel 2025 al Terminal Crociere di Savona (2 accosti).

Ci sono però due incognite: quante sono a oggi le navi che hanno la possibilità di allacciarsi alla rete elettrica, il cosiddetto cold ironing? Solo quelle di ultima generazione, e non tutte, sono state costruite in quest’ottica. I traghetti vetusti in funzione sulle tratte tra Genova e il resto del Mediterraneo continuerebbero ad essere alimentate dai carburanti meno pregiati.

L’altro interrogativo è più a lungo termine: in teoria, sulla base delle indicazioni del piano Genova 2030 prospettato dal Comune, e in vista della realizzazione della nuova diga foranea, l’assetto dello scalo cittadino cambierà radicalmente, quindi il rischio è che l’elettrificazione, quand’anche venisse ultimata nel 2025, debba essere rifatta a partire dal biennio successivo.

Sul tema recentemente la notizia che la Commissione europea ha deciso di approvare 570 milioni di euro di aiuti di Stato l’uso dell’elettricità da terra per le navi nei porti italiani.

La strigliata del difensore civico della Liguria

Negli scorsi mesi il difensore civico della Regione Liguria Francesco Cozzi aveva inviato una lettera all’Autorità portuale dove si chiedeva il cronoprogramma dei lavori dell’elettrificazione delle banchine.