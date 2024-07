Genova. I lavori di ristrutturazione sono iniziati oltre un anno fa, ma dopo pochi mesi sono stati interrotti, a causa di diverse criticità legate al labirinto burocratico del superbonus, lasciando i residenti in balia di disagi e degrado.

Parliamo delle case popolari di via Lucarno, a Struppa, dove dai residenti è scattata la denuncia (con foto) di una situazione divenuta insostenibile: a causa delle piogge all’interno degli appartamenti si sarebbero infatti create delle “gravi infiltrazioni che in mancanza di un rapido intervento e in caso di nuove forti piogge, soprattutto nel periodo post estivo, rischiano di diventare a rischio crollo” – riportano – inoltre il cantiere sarebbe stato lasciato “con fili elettrici scoperti, pannelli di legno nudi senza rivestimento a rischio incendio e con altre condizioni di enorme insicurezza oltre che di grande disagio soprattutto in questo periodo dove i poggioli e le finestre non sono utilizzabili per le impalcature e che in mancanza di condizionatori rappresentavano l’unica fonte di sollievo dal caldo torrido”.

A denunciare tutto questo è stato il consigliere del municipio IV Media Valbisagno, Gruppo Misto Azione, Federico Giacobbe che dopo essere stato contattato da vari inquilini disperati e soprattutto da una coppia di coniugi Anna e Pino, ha effettuato un sopralluogo insieme al Commissario della seconda commissione del Gruppo Misto Azione, Giuseppe Inguglia riscontrando le gravissime condizioni e effettuando un’interrogazione urgente presentata con la firma anche dei gruppi di opposizione del Partito Democratico e di Valbisagno Insieme, al Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno di ieri pomeriggio.

“Abbiamo riscontrato condizioni davvero pericolose oltre che di enorme disagio – ha commentato poi Giacobbe – il presidente del Municipio Uremassi ha registrato l’emergenza e si è informato della situazione con Comune e Arte, facendosi carico di fare tutto ciò che sarà possibile per sollecitare una soluzione. Purtroppo il condominio è vittima di una delle tante situazioni dovute dal caos dei superbonus con la ditta che ha sospeso i lavori per mancanza di denaro, io mi auguro che in tempi brevi possano riprendere, ciò che vediamo in questi giorni a Scampia è il sintomo di come le zone periferiche siano sempre quelle maggiormente penalizzate e costrette a vivere con maggiore degrado”.