Incontro tra l’assessore al Turismo della Liguria e l’ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia

Genova. L’assessore al Turismo della Regione Liguria Augusto Sartori ha incontrato oggi nella sede di Piazza De Ferrari l’Ambasciatore in Italia della Repubblica dell’Azerbaigian Rashad Aslanov, insieme al consigliere vicario Vugar Hajiyev.

L’incontro è servito a fare il punto sulle prospettive di una possibile collaborazione tra i due Paesi e in particolare tra Regione Liguria e il Paese dell’Asia centrale, una nazione in grandissima crescita economica, alla luce delle relazioni già consolidate grazie alla partnership industriale con un’azienda come Ansaldo Energia.

Al centro del colloquio la ricerca di nuovi partner per incrementare il turismo sia verso l’Azerbaigian che verso la Liguria, implementando quei progetti con al centro agricoltura ed enogastronomia per coinvolgere gli operatori liguri e promuovere il territorio.