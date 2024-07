Corruzione, nuovamente autorizzati tutti gli incontri di Toti ma dovranno essere ricalendarizzati

Genova. La gip Paola Faggioni ha nuovamente autorizzato gli incontri chiesti dal governatore della Liguria Giovanni Toti, il cui calendario è saltato dopo la nuova misura cautelare che è stata notificata al presidente della Regione che si trova ai domiciliari nella sua casa di Ameglia.

Da ricalendarizzare quindi tutti gli incontri richiesti, a partire da quello con il vicepremier Matteo Salvini (che era previsto per oggi) e da quello già fissato per domani con l’assessore regionale Marco Scajola (che doveva tenersi domani). Autorizzati anche gli incontri con gli esponenti nazionali del partito di Toti, Maurizio Lupi, Pino Bicchielli e la deputata Ilaria Cavo.

La Procura aveva nuovamente dato parere favorevole per tutti i colloqui compreso quello con Cavo che formalmente è una testimone dell’indagine e potrebbe rivestire lo stesso ruolo in un eventuale futuro processo. Tutti i colloqui dovranno però svolgersi in presenza, in modo che i finanzieri laddove ne rilevino la necessità, possano verificare chi effettivamente entrerà nella villa di Ameglia.

Savi ha anche spiegato di aver depositato il ricorso in Cassazione rispetto al rigetto da parte del tribunale del Riesame della ricihesta di revoca dei domiciliari della prima misura cautelare (quella del primo arresto del 7 maggio dove l’accusa è di corruzione).

E che molto probabilmente presenterà istanza, direttamente davanti alla Cassazione anche per questa seconda misura: “Sarà -ha spiegato – un cosiddetto ricorso per saltum – in modo che i due ricorsi possano procedere insieme, visto che comunque sappiamo già come la pensa il Riesame”.

Savi ha commentato ancora una volta la nuova misura: “E’ stata fatta una nuova contestazione su fatti già noti e già depositati al Riesame – ha detto – ma è un po’ difficile capire la necessità di una nuova misura e il perché sia stata fatta in questo momento”.