Giovane investito in via Bobbio: trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Grave incidente stradale ieri era in via Bobbio a Marassi. E’ successo intorno alle 22.30. Un ragazzo di circa 30 anni è stato investito da un’auto riportando gravi traumi.

Il giovane è stato stabilizzato dai medici dell’automedica Golf 3 immediatamente accorsi sul posto e portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Respira autonomamente e per questo fortunatamente non è stato necessario intubarlo.

Sul posto la polizia locale. La strada ieri sera è stata temporaneamente chiusa per i rilievi della sezione infortunistica e poi riaperta.