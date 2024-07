Genova. Un turista genovese è morto ieri in un incidente stradale ad Agrigento. È successo sulla strada statale 640, in contrada Caos, a Porto Empedocle, Comune del libero consorzio comunale agrigentino.

Lo scontro si è verificato fra una Vespa Piaggio 125 e una moto di grossa cilindrata. A perdere la vita è stato Pierluigi Vaccarezza, 76enne, di Genova che viaggiava insieme alla moglie.

Incidente stradale ad Agrigento, dinamica ancora al vaglio

La coppia era in vacanza nell’Agrigentino, paese d’origine della vittima che viveva a Genova da molti anni ma era tornato in Sicilia per le vacanze.

La moglie è stata ricoverata in codice rosso. Secondo quanto appreso la coppia stava tornando dalla spiaggia quando si è scontrata con una moto di grossa cilindrata guidata da una 29enne, anche lei rimasta ferita. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente stradale sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Secondo una prima ricostruzione, come riportato dal sito Grandangolo Agrigento, potrebbe essere stata proprio un’inversione di marcia della Vespa guidata dal 76enne a causare lo schianto.