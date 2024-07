Isola del Cantone. Incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì a Isola del Cantone, lungo la SP35.

Coinvolto un motociclista, che per ragioni da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Il centauro è stato soccorso da un’ambulanza della Croce di Busalla, che lo ha stabilizzato in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso.

Alla luce della distanza, infatti, è stato predisposto il trasferimento in ospedale in elicottero, anche se fortunatamente le condizioni dell’uomo non sono gravi: ha diversi traumi, ma non è in pericolo di vita ed è stato accompagnato all’ospedale San Martino in codice giallo.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.