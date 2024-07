Incidente a Pontedecimo, 20enne si schianta in scooter: gravissimo al San Martino

Genova. Grave incidente la scorsa notte poco prima dell’una in via delle Fonderie Grondona, lungo il torrente Polcevera a Pontedecimo. Un ragazzo di 20 anni, per cause da accertare, si è schiantato col suo scooter ed è rimasto seriamente ferito.

Sul posto, oltre alla polizia locale, l’ambulanza della Croce Rossa di Ceranesi e l’automedica Golf 2 del 118 di Genova.

Il ragazzo, che aveva riportato un trauma cranico, è stato sedato e intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino.

La strada è stata chiusa dopo l’incidente per consentire i rilievi del nucleo infortunistica della polizia locale e la bonifica dell’asfalto. La riapertura è avvenuta solo prima in mattinata, poco prima delle 7.00.