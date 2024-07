Schianto moto auto sulla SS45: muore centauro di 60 anni

Genova. Ancora sangue sulle strade di Genova e della Liguria. Questa mattina, poco prima delle 12, un motociclista ha perso la vita a seguito di uno scontro con una vettura. L’incidente è avvenuto sulla SS45, tra Torriglia e Montebruno.

La vittima è un uomo di circa 60 anni, originario della provincia di Parma. L’incidente si sarebbe svolto in due momenti, in rapida successione: secondo le prime informazioni, infatti, pare che la moto su cui viaggiava il centauro, per causa ancora da accertare, abbia prima toccato un’auto che viaggiava nella stessa direzione, per poi finire frontalmente contro una vettura che viaggiava in direzione opposta.

Immediati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: sul posto i medici del 118 hanno provato a rianimarlo per lungo tempo, senza esito, e anche il volo in elicottero verso il pronto soccorso del San Martino è stato vano.