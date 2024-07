Mezzanego. Grave incidente mercoledì pomeriggio nel territorio del comune di Mezzanego. Un’auto con a bordo una donna e i due nipotini ha sfondato il muretto del ponte di Cichero, sulla provinciale 42, finendo nel greto del sottostante torrente Sturla.

Sul posto numerose ambulanze, che hanno prestato le prime cure alla nonna e ai due bambini, un maschio e una femmina, e li hanno accompagnati rispettivamente all’ospedale San Martino e al Gaslini, tutti in codice rosso.

La bambina è quella in condizioni più preoccupanti, e per velocizzare il trasferimento in ospedale è stato disposto il trasporto in elicottero con l’elisoccorso operato dai vigili del fuoco.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e i tecnici del soccorso alpino. L’auto è rimasta nel greto del torrente, e sono in corso le operazioni di rimozione. Non è chiaro se la donna abbia perso il controllo per un malore o per altre cause, ancora in fase di accertamento.