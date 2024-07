Incidente in corso Quadrio, scontro tra moto: ventenne in ospedale

Genova. Incidente nel pomeriggio di lunedì in corso Quadrio, all’altezza dell’incrocio con via della Marina.

Lo scontro ha coinvolto due moto, ad avere la peggio una ventenne rovinata sull’asfalto. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Bianca di Bolzaneto e una della Croce Verde, che hanno accompagnato la ferita all’ospedale Galliera in codice giallo.

Presente anche la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico, inevitabile qualche ripercussione e qualche coda per consentire le operazioni di soccorso.