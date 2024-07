Genova. Incidente in corso Europa, l’ennesimo, nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio. Una donna è stata investita da un’auto all’altezza dell’attraversamento pedonale di via Pinasco, ed è stata portata con urgenza all’ospedale San Martino.

Tutto è successo intorno alle 15.30. Stando alle prime informazioni la donna, 40 anni, stava attraversando la strada quando è sopraggiunta l’auto che l’ha travolta.

L’urto è stato molto violento e la donna è rimasta semi incastrata sotto l’auto, ma i soccorritori sul posto sono riusciti a estrarla e a caricarla sull’ambulanza per il trasporto in ospedale.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza. La donna è stata intubata e trasferita all’ospedale San Martino in codice rosso, presenti sul posto anche pattuglie della polizia locale che hanno chiuso via Pinasco per i rilievi.