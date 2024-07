Casella. Un bambino di 6 anni è stato portato all’ospedale Gaslini in elicottero dopo essere stato investito da un’auto in via Braia, a Casella.

Il piccolo è stato inizialmente soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Casella, ma alla luce delle sue condizioni e della dinamica dell’incidente ne è stato disposto il trasferimento in ospedale con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi. La dinamica dell’investimento è ancora al vaglio. Il bambino è stato trasferito al Gaslini in codice rosso con un trauma cranico, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.