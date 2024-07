Sampierdarena, auto ribaltata in via San Bartolomeo del Fossato: ferita una 26enne

Genova. Rocambolesco incidente poco dopo le 19.30 in via San Bartolomeo del Fossato a Sampierdarena: un’auto, per cause da chiarire, si è ribaltata terminando la sua corsa sul tetto.

Alla guida una donna di 26 anni residente a Milano che ha riportato traumi ma per fortuna non è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Volontari del Soccorso della Fiumara e l’automedica Golf 4 del 118 di Genova che l’hanno stabilizzata e portata in codice giallo al vicino ospedale Villa Scassi.

La polizia locale ha chiuso la strada in entrambi i sensi per effettuare i rilievi.